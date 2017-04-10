Юные тверские дзюдоисты привезли из Латвии медали международного турнира

С 7 по 9 апреля в городе Резекне (Латвия) прошел восьмой Международный турнир по дзюдо «Dinamo Judo Talent Cup 2017» среди юношей и девушек.

На соревнованиях удачно выступили представители ДЮСШ борьбы «ОЛИМП» города Твери, трое из них привезли медали турнира. 13-летний Максим Кулев и 11-летний Захар Плетнев взяли "золото" в своих категориях, 9-летний Богдан Анисимов завоевал бронзовую медаль.