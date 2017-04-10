В Доме поэзии открылась выставка горельефов Зураба Церетели

8 апреля в тверском Доме поэзии Андрея Дементьева вновь открылась выставка народного художника СССР Зураба Церетели «Мои современники». Мастер давно работает над серией горельефов, посвященных классикам русской литературы прошлого столетия.

Художник создает образы тех, кто ему близок духовно – музыкантов, поэтов, артистов. Обладая даром особого рода, умением передать главные свойства человеческой личности, Зураб Церетели находит убедительную, свойственную только этому человеку образную характеристику, ведь в портрете заключена целая жизненная философия. В его портретной галерее зритель увидит Иосифа Бродского и Марину Цветаеву, Владимира Маяковского и Анну Ахматову, Сергея Есенина и Андрея Вознесенского, Булата Окуджаву и Андрея Дементьева.

С некоторыми из них Зураб Церетели дружил, другим поклонялся с детства. В их числе и великий поэт Евгений Евтушенко, на днях ушедший из жизни, которому автор также посвятил одну из своих работ. Истории их судеб, истинность их таланта – вот что так привлекает Церетели. Он считает своим долгом почтить этих людей. Тем более, что искусство, поэзия ли это или живопись, они живут параллельно, пересекаясь и наполняя друг друга.

Вся серия портретного цикла воспринимается как уникальная поэма о властителях дум многих поколений интеллигенции 20 века. Ее достоинство не только в том, что она интересно, оригинально решена в художественном отношении, но и в том, что она сохраняет образы выдающихся деятелей искусства для потомков, утверждает высокие духовные ценности.

В «Доме поэзии» посетители смогут увидеть выставку серии горельефов, которые дают полное представление о масштабах этих произведений и составляют галерею поэтов, прославивших отечественную изящную словесность, сообщает Дом поэзии.