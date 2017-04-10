Служитель мужского монастыря продал старинную икону и теперь проведет три года в тюрьме

В марте 2016 года смотритель музея «Наследие преподобного Нила», расположенного на территории Нило-Столобенской пустыни украл из музея старинную икону (XVIII век) «Святой преподобный Нил Столобенский» с мощевиком, сообщает пресс-служба Осташковского районного суда.

Этой иконе более 200 лет, и она была одним из самых ценных экспонатов музея. Чтобы решить свои материальные проблемы, смотритель музея продал икону за 15 000 рублей. 7 апреля Осташковский суд приговорил служителя монастырского музея к трём годам лишения свободы и штрафу 50 000 рублей.