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Тверских студентов приглашают на "Дни донора"

Тверских студентов приглашают на "Дни донора" - ТИА
10 Апреля 2017 16:29
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11 и 12 апреля в Твери пройдут Общегородские студенческие "Дни донора"! Организатором их, как обычно, станет движение "Подари каплю надежды".

Каждый день в российских клиниках тысячи пациентов нуждаются в переливании крови. Донорство в России нерегулярно: часто только в трагические моменты, услышав о большой беде, люди приходят и сдают кровь. Но необходимость в экстренном переливании может возникнуть в любой момент, а гарантии того, что нужный донор приедет вовремя — нет. Каждый из нас может оказаться тем самым нужным донором.

В эти дни студенты смогут внести свой вклад в важное и значимое дело и проконсультироваться у квалифицированных врачей, кроме того, принять участие в розыгрыше призов. Донор получит справку-освобождение на два дня и денежную компенсацию на питание. 

В акции по сдаче крови смогут принять участие в первую очередь студенты различных учебных заведений Тверской области, достигшие 18 лет и не имеющие серьезных проблем со здоровьем (в том числе те, кто прописан в другом регионе, но учится здесь), а также вторичные доноры-не студенты. Первичных доноров, не являющихся студентами, примут в другой день. 

"Дни донора" пройдут 11 и 12 апреля с 9:00 до 12:00 на Станции переливания крови (ул. Тамары Ильиной, 20). С собой студентам обязательно нужно иметь паспорт и студенческий билет. На интересующие вопросы организаторы отвечают здесь, а по ссылке можно зарегистрироваться на мероприятие.  

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Метки: дни донора в твери студенческие дни донора донорство в твери
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Комментарии (2)

  • UnCle 
    Да им самим хоть кровь переливай и то не поможет. =)
    10.04.2017 17:47
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Сперму тожа можно сдать?
    10.04.2017 21:01
    0 | 0
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