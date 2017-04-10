Тверских студентов приглашают на "Дни донора"

11 и 12 апреля в Твери пройдут Общегородские студенческие "Дни донора"! Организатором их, как обычно, станет движение "Подари каплю надежды".

Каждый день в российских клиниках тысячи пациентов нуждаются в переливании крови. Донорство в России нерегулярно: часто только в трагические моменты, услышав о большой беде, люди приходят и сдают кровь. Но необходимость в экстренном переливании может возникнуть в любой момент, а гарантии того, что нужный донор приедет вовремя — нет. Каждый из нас может оказаться тем самым нужным донором.

В эти дни студенты смогут внести свой вклад в важное и значимое дело и проконсультироваться у квалифицированных врачей, кроме того, принять участие в розыгрыше призов. Донор получит справку-освобождение на два дня и денежную компенсацию на питание.

В акции по сдаче крови смогут принять участие в первую очередь студенты различных учебных заведений Тверской области, достигшие 18 лет и не имеющие серьезных проблем со здоровьем (в том числе те, кто прописан в другом регионе, но учится здесь), а также вторичные доноры-не студенты. Первичных доноров, не являющихся студентами, примут в другой день.

"Дни донора" пройдут 11 и 12 апреля с 9:00 до 12:00 на Станции переливания крови (ул. Тамары Ильиной, 20). С собой студентам обязательно нужно иметь паспорт и студенческий билет. На интересующие вопросы организаторы отвечают здесь, а по ссылке можно зарегистрироваться на мероприятие.