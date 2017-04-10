Международный российско-польский экипаж отправится в кругосветный полет с аэродрома в Конакове

17 апреля международный российско-польский экипаж отправится с аэродрома «Конаково» в кругосветное путешествие. Штурман и жена командира воздушного судна - вертолета Белл-407 - Наталья Сотникова рассказала ТИА о готовящемся грандиозном путешествии.

- Вертолетным спортом мы увлекаемся уже очень долго, путешествовали много, но давно мечтали о таком грандиозном полете. И вот решились, 17 апреля в 10:00 с аэродрома в городе Конаково мы вылетаем в кругосветное путешествие.

«Мы» – это командир судна Максим Анатольевич Сотников, его жена Наталья Сотникова и капитан сборной Польши по вертолетному спорту Марчин Шамборски.

- Мы полетим через Псков, далее до Варшавы, потом в Чехию, Австрию, оттуда в Германию, потом в Бельгию, Францию, затем в Лондон. Везде нас ждут друзья – коллеги по вертолетному спорту.

Из Лондона экипажу предстоит переправиться на вертолете в Канаду.

- Я боюсь длительных перелетов над водой, а экипаж боится моей реакции. А потому из Англии в Канаду я полечу на самолете, а мое место в вертолете займет пилот-инструктор Михаил Мовшин из США.

Экипажу предстоит непростой перелет над океаном: четыре отрезка примерно по три с половиной часа. Вертолет будет приземляться на Шетландских и Фарерских островах, в Исландии и Гренландии. В Канаде Михаил Мовшин вернется домой к жене в Штаты, а Наталья продолжит полет на вертолете.

- Через Аляску мы прилетим на Чукотку, а дальше нам предстоит полет через всю Россию. В июне вернемся домой, приземлимся на аэродром в Конакове.

Вертолет Белл-407, которому предстоит столь непростое и длительное путешествие, - личное воздушное судно семьи Сотниковых.

- Мы с мужем уже 42 года вместе, по специальности – физики-ядерщики, учились и работали в МГУ. Когда дохода от научной работы перестало хватать на жизнь, муж занялся бизнесом – работает в строительной сфере. Вертолетный спорт – это наше совместное хобби.

Наталья рассказала, что в России очень много приверженцев вертолетного спорта, команда нашей страны – самая сильная. На международных соревнованиях российские экипажи занимают все призовые места. Наталья надеется, что кругосветное путешествие не только подарит им массу эмоций, но и привлечет людей в разных странах мира к этому виду спорта.

Экипаж:

Максим Сотников, 59 лет (Россия) - пилот, командир экспедиции. Налёт - более 2600 часов на вертолетах R-44 и Bell-407. Первый Вице-президент Федерации Вертолетного спорта России, член Сборной команды России по вертолетному спорту. Окончил МГУ, ядерный физик, кандидат наук, член Совета директоров инвестиционно-строительной компании. Чемпион мира в двух упражнениях, бронзовый призер в абсолютном первенстве Чемпионата мира (2012). Трехкратный Чемпион России, обладатель более 30 золотых медалей в Открытых Чемпионатах в Европе. За выдающиеся заслуги в развитии авиации и спорте награжден Дипломом ФАИ имени Поля Тиссандье.

Марчин Шамборски, 44 года (Польша) – второй пилот. Летает на R22, R44, R66 и Bell 407, общий налёт на вертолётах – 2500 часов. Профессиональный пилот и инструктор, совладелец компании «Salt Aviation» - летной школы и авиатакси. Вице-президент вертолётной комиссии ФАИ. Вице-президент Авиационной Ассоции “Helisport”, одного из организаторов 15 Чемпионата мира в Польше (2015). Капитан сборной команды Польши, серебряный призёр Всемирных Воздушных игр (2015). Более 1200 прыжков с парашютом. Отец троих детей.

Наталья Сотникова, Россия - штурман. 61 год. Начала летать на вертолете в 2009 году (R44 и Bell 407), общий налёт 400 часов. Окончила МГУ, ядерный физик, кандидат наук, более 20 лет проработала в МГУ как преподаватель и ученый. Максим и Наталья много путешествуют на вертолетах: и в отпуск, и для участия в международных соревнованиях по вертолетному спорту. Наталья отвечает за планирование маршрута и за фотоматериалы.

Михаил Мовшин, 44 года (Россия) – член экипажа. Профессиональный пилот-инструктор на вертолётах (3100 часов налёта) и самолётах (1300 часов). Летает на AW-119 Bell-407, Bell-429, R-66, R-44, имеет большой опыт полетов в условиях повышенного риска - высокогорных, пустынных, арктических. Михаил заменит Наталью во время полета над Атлантическим океаном.