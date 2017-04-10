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В Твери всю неделю будет дождливо, зато ночи станут теплее

10 Апреля 2017 15:33
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Как сообщает Тверской гидрометцентр, сегодня, 10 апреля, - самый тёплый день на этой неделе: температура воздуха прогреется до +17. Дальше будет прохладнее. Ещё 11 апреля нас ожидает +16, в среду и четверг +8 градусов, в пятницу, 14 апреля столбики термометров поднимутся до +10. Правда, всю неделю обещают кратковременные осадки и облачность с прояснениями.

Зато ночи станут теплее: минусовых температур уже не будет, ожидается до +6 градусов. Ветер с юго-западного поменяет направление на западный и усилится до 10-12 метров в секунду.  

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