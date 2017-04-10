Хозяйка искалеченного пони требует с арендатора возместить компенсацию стоимости животного

В Калязинский районный суд Тверской области поступило исковое заявление от жительницы Саранска о взыскании стоимости арендованного имущества. Речь идет о пони.

Истец в своем исковом заявлении указала, что она в 2015 году в Нидерландах купила жеребца пони за 3500 €. Кроме того, на его перевозку она затратила еще 2000 евро.

Как сообщает пресс-служба суда, в 2016 году истец с ответчиком заключили договор аренды лошади, по условиям которого арендатор берет пони для случки на срок 1 месяц.

В договоре также было прописано, что в случае травмы и смерти животного, арендатор обязуется выплатить компенсацию стоимости животного арендодателю.

Сообщается, что находясь в аренде ответчика, лошадь получила травму – закрытый полный перелом плюсневой и обеих грифельных костей на левой тазовой конечности.

В связи с этим, истец просит взыскать с ответчика 376000 рублей, а также 150000 рублей в качестве возмещения расходов, связанных с оплатой услуг оценщика и 6960 рублей в качестве возврата государственной пошлины.

Судебное заседание по данному исковому заявлению назначено на 26 апреля 2017 года.