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Хозяйка искалеченного пони требует с арендатора возместить компенсацию стоимости животного

10 Апреля 2017 14:56
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В Калязинский районный суд Тверской области поступило исковое заявление от жительницы Саранска о взыскании стоимости арендованного имущества. Речь идет о пони.

Истец в своем исковом заявлении указала, что она в 2015 году в Нидерландах купила жеребца пони за 3500 €. Кроме того, на его перевозку она затратила еще 2000 евро.

Как сообщает пресс-служба суда, в 2016 году истец с ответчиком заключили договор аренды лошади, по условиям которого арендатор берет пони для случки на срок 1 месяц.

В договоре также было прописано, что в случае травмы и смерти животного,  арендатор обязуется выплатить компенсацию стоимости животного арендодателю.

Сообщается, что находясь в аренде ответчика, лошадь получила травму – закрытый полный перелом плюсневой и обеих грифельных костей на левой тазовой конечности.

В связи с этим, истец просит взыскать с ответчика 376000 рублей, а также 150000 рублей в качестве возмещения расходов, связанных с оплатой услуг оценщика и 6960 рублей в качестве возврата государственной пошлины.

Судебное заседание по данному исковому заявлению назначено на 26 апреля 2017 года.

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Метки: пони искалеченный пони случка
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Комментарии (20)

  • kudimov 
    Непривычно, когда применительно к живому существу (пони) звучит термин - "арендованное имущество"...
    10.04.2017 15:02
    3 | 7

    • BARBAdos 
      а как называть животное с экономической точки зрения? Если называть не имуществом, а рабочей силой, то тогда придется трудовой договор заключать (с подписью работника) и гарантии по ТК предоставлять.)) А арендовать можно не только животное, но и человека...
      10.04.2017 15:13
      0 | 8

      • kudimov 
        Надо мне пожалуй секретаршу взять в аренду у приятеля.
        10.04.2017 15:16
        0 | 4

        • BARBAdos 
          с работой в ночную смену?
          10.04.2017 15:18
          0 | 5

        • Old_man 
          Секретаршу, не секретаршу, а футболисты, и спортсмены других игровых видов спорта, сдаются в аренду довольно часто.
          10.04.2017 16:31
          0 | 3

    • Alex (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100003670423989/) 
      животные в юридическом смысле - имущество. Пони или шкаф - все одно имущество
      10.04.2017 15:21
      0 | 5

  • BARBAdos 
    кобыла видать была не в духе - голова наверное болела, вот и пострадал осеменитель...
    10.04.2017 15:10
    0 | 2

  • horton 
    Господи... А с лошадкой-то что в итоге?
    10.04.2017 15:11
    0 | 4

    • BARBAdos 
      судя по тому, что сумма компенсации приблизительно равна расходам на покупку пони, то скорее всего лошадку уже в колбасу превратили... Ее в гипс не запакуешь и постельный режим не пропишешь...
      10.04.2017 15:16
      0 | 4

    • blkm 
      Лошадка в порядке, а вот жеребчик пострадал.
      10.04.2017 16:13
      0 | 2

      • horton 
        По Вашей логике получается, что мужчина - это и не человек? Точнее, мужчинка - это и не человечек? ))
        10.04.2017 16:19
        1 | 2

        • Uylo_Yobannen 
          Хортон, да вы знаете толк в лесбосепаратизме!
          10.04.2017 20:33
          0 | 0

  • Leo-L 
    Услуги оценщика - 150 000? (!)
    10.04.2017 15:15
    0 | 5

    • peshehod 
      Не иначе, тоже с Нидерландов выписывали.
      10.04.2017 15:19
      0 | 5

  • Buzzer 
    ..... договор аренды лошади, по условиям которого арендатор берет пони для случки на срок 1 месяц....
Если пони-это лошадь, то прапорщик-это офицер.
    10.04.2017 16:08
    0 | 2

    • hell 
      https://www.youtube.com/watch?v=1Lp571-Cquk
      10.04.2017 16:28
      0 | 1

  • Bonch 
    Скверная  история...  
  Поньку  жалко.  Лечат  её  хоть?
    10.04.2017 16:57
    0 | 0

    • BARBAdos 
      угу, наложили гипс на ногу, прописали постельный режим, дают витамины ежедневно и кормят овсом с повышенным содержанием кальция и фосфора... Пони идет на поправку, скоро будет самостоятельно вставать с кровати и ковылять на костылях в туалет...
      10.04.2017 17:12
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Хозяйка поступает абсолютно верно. Привык наш народец на "авось пронесёт" существовать. Пони-это живое частное имущество-собственность, вот пусть арендатор и оплачивает его "ремонт и пр." Наука другим халявщикам будет.
    10.04.2017 19:14
    0 | 0

  • mednoe521 
    А как-то писали на ТИА, что в Тверской сельхозакадемии  чудеса с животными творят. Конечности новые отращивают :)
    10.04.2017 20:02
    0 | 1
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