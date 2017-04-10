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Товарищеский матч между игроками и болельщиками ТХК закончился боевой ничьей

10 Апреля 2017 13:06
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Видео

Сезон 2016-2017 гг. позади, однако, он не мог быть окончательно завершен без традиционной и принципиальной встречи между игроками ТХК и их преданными болельщиками. Посмотреть на это зрелищное шоу пришло внушительное число зрителей.

В первой части программы состоялись различные ледовые конкурсы, в   которых приняли участие игроки ТХК, дети и бывшие игроки клуба. Команды были разделены на «синих» (игроки ТХК+дети) и   «белых» (бывшие игроки ТХК+дети). В  конкурсной программе сильнее оказались «синие»  — 2:1. Потом соперники провели двухстороннюю игру, в которой победу одержала также команда «синих»   — 3:1. По сумме двух этапов победу праздновали «синие»  — 5:2.

Во второй части программы состоялся традиционный матч между игроками Тверского хоккейного клуба и болельщиками ТХК. Несмотря на все приложенные усилия, победитель выявлен не был. Уже в который раз товарищеский матч заканчивается боевой ничьей — команды забросили по 16 шайб в ворота соперников.

После окончания товарищеского матча состоялось награждение тренерского и административного штаба, а также игроков ТХК от спонсоров и болельщиков. Отдельный приз получил лучший бомбардир команды по итогам сезона — Никита Бондарев. В свою очередь, руководство ТХК отметило почетными грамотами активных болельщиков. Отдельно наградили самых выездных тверских болельщиков, которые громогласно поддерживали «крылатых» в разных городах России: семья Ёлкиных (Сергей — 14 выездов и Елена — 11 выездов), Сергей Захаров и Евгений Зимин (оба по 12 выездов).

Завершилось мероприятие и сезон общим фотографированием и автографсессией игроков ТХК.

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Метки: тхк тверской хоккейный клуб болельщики тхк
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Комментарии (4)

  • Добрая Мышь 
    если болельщики играют не хуже игроков - за что платят игрокам?
    10.04.2017 13:28
    0 | 2

    • horton 
      Я вот тоже не поняла: кто кому поддавался? )))
      10.04.2017 13:55
      0 | 2

  • 100 % 
    По 16 (!!!)  шайб в каждые ворота!!! Какая прелесть!
Ай, красавцы!
    10.04.2017 14:26
    0 | 2

  • buch 
    За полученные 7 млн. из бюджета игроки ТХК могли бы и проиграть...
    10.04.2017 14:39
    0 | 0
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