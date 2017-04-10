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В суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника УФМС России по Тверской области

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника УФМС России по Тверской области - ТИА
10 Апреля 2017 13:10
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Бывший начальник Управления ФМС России по Тверской области Валерий Барышников, который обвиняется в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а также гражданин иностранного государства, обвиняемый  в пособничестве, предстанут перед судом.

СУ СКР по Тверской области сообщает, что с 21 января по 24 сентября 2014 года Барышников, используя свои служебные полномочия, предоставил гражданство РФ гражданину иностранного государства в упрощенном порядке как участнику государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Для получения гражданства был привлечен к сбору и оформлению необходимых документов еще один гражданин иностранного государства, который как раз имел непосредственные связи с начальником управления ФМС России по Тверской области.

В апреле 2014 года при помощи пособника гражданином иностранного государства был заключен с образовательным учреждением фиктивный контракт, датированный 2011 годом, на обучение, необходимый для включения его в число участников вышеуказанной программы. О данном обстоятельстве был достоверно осведомлен Барышников. Таким образом, гражданин иностранного государства не имел права на получение гражданства РФ, однако, несмотря на это был включен в число участников и получил гражданство в упрощенном порядке.

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Метки: Управление ФМС России по Тверской области валерий барышников злоупотребление должностными полномочиями
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