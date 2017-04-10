В этом году «Тверь Водоканал» направит около 4 млн рублей на ремонт запорной арматуры на сетях

В рамках производственной программы 2017 года ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») направит на планово-предупредительный и восстановительный ремонт запорной арматуры на сетях и производственных сооружениях предприятия порядка 4 млн рублей.

«Качественная арматура является залогом надежной эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения. Она предназначена для перекрытия потока рабочей среды, что необходимо для проведения работ на сетях, быстрой локализации места повреждения с тем, чтобы максимальное количество абонентов продолжали получать услугу в полном объеме, а также для регулирования режимов работы сети. Поэтому мы уделяем большое внимание исправности запорной арматуры и ежегодно направляем на ее обновление и ремонт значительные средства», - говорит главный инженер ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Так, в 2016 году на эти цели было израсходовано также около 4 млн рублей. Кроме того, в прошлом году ООО «Тверь Водоканал» совместно с администрацией Твери реализовал проект по замене запорной арматуры на магистральных трубопроводах диаметром 600 мм. За счет собственных средств компания заменила 5 задвижек, направив на эти цели около 1,5 млн рублей.

Подобные работы проводились впервые с 1980-х годов. Их цель – свести к минимуму время для перекрытия поврежденных участков в случае аварии, а также минимизировать количество абонентов, попадающих под отключение при производстве аварийных или плановых работ.

В 2017 году предприятием также запланирован ряд масштабных проектов по замене сетей и оборудования.