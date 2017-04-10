В Твери проходит ежемесячная благотворительная акция "ДЕСЯТКА ДЕСЯТОГО"

Сегодня каждый может помочь бездомным животным, остро нуждающимся в нашем участии. Сейчас как никогда жизненно важна любая помощь: очень много тяжёло больных животных и платных передержек. Поэтому каждое ваше пожертвование сегодня - это ваше личное участие в спасении жизней.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта СБ 4276 8630 1363 8143 (Фролова Юлия)

Яндекс-кошелек 410012349533266 (Смирнова Арина)

Гол тел 8 (906) 653-44-44

Просьба писать: кто, когда, сколько положил и КУДА (на карту, на счёт или лично в руки (и кому) - так проще отслеживать поступления). Отписываемся либо под постом, либо в теме "Финансовая помощь"- https://vk.com/topic-13861063_27741100

Вы так же можете опустить пожертвования в урны с логотипом группы, расположенные по адресам:

1)Зоомагазины "4 лапки", б-р Ногина, д. 7, ул. Советская, д.13, ул. Кольцевая, д. 66

2)Магазин спортивного питания "Flex Gym" Тверской пр-т, д. 8

3)Магазин "Головные уборы" ул. Радищева, д. 19

4)Магазин "Веста" ул. Пушкинская, д. 1

5)Магазин "Лаборатория Х" ул. Желябова д3

6)Интернет-магазин Юлмарт, пр-т Победы, д. 14

7)Супермаркет "АТАК", ул. М. Конева, д. 12, к. 1

8)Супермаркет "АТАК", ул. Хромова, д. 17, к. 1