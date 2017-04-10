tvernews.ru
10 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

ООО «Ренессанс» заплатит более 400 тысяч рублей неустойки из-за срыва ремонта дороги «Черногубово – Андрианово»

10 Апреля 2017 11:34
Автор:

В 2016 году состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации, которая должна была восстановить изношенное покрытие автодороги межмуниципального значения «Черногубово – Андрианово» в Калининском районе Тверской области. Победителем стало ООО «Ренессанс» (город Тула). Соответствующий государственный контракт был заключен между заказчиком - Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области - и этой подрядной организацией.

Автодорога «Черногубово – Андрианово» была включена в программу дорожных работ на 2016 год из-за неудовлетворительного состояния проезжей части и многочисленных жалоб граждан, а также с учетом судебного решения о необходимости ремонта.

Однако к установленному контрактом сроку – 31 октября 2016 года – подрядчик к работам на объекте так и не приступил. Дирекция дорожного фонда инициировала расторжение контракта с ООО «Ренессанс» в одностороннем порядке. Соответствующее решение вступило в силу с 22 ноября 2016 года.

Также Дирекция обратилась в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением о взыскании неустойки с подрядчика в размере 403 374,09 рублей. Арбитражный суд Тверской области согласился с позицией Дирекции.

Это второй случай неисполнения в прошлом году подрядчиками обязательств по заключенным контрактам на ремонт региональных автодорог и мостов Тверской области. Ранее в реестр недобросовестных поставщиков было включено ООО «НПП СК МОСТ», которое не завершило ремонт моста через реку Волга в Старице.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дорфонд ООО «Ренессанс» Дирекция дорожного фонда тверской области ремонт дорог
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Добрая Мышь 
    а этот Ренесанс думаете еще существует?
    10.04.2017 13:00
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100