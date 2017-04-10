ООО «Ренессанс» заплатит более 400 тысяч рублей неустойки из-за срыва ремонта дороги «Черногубово – Андрианово»

В 2016 году состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации, которая должна была восстановить изношенное покрытие автодороги межмуниципального значения «Черногубово – Андрианово» в Калининском районе Тверской области. Победителем стало ООО «Ренессанс» (город Тула). Соответствующий государственный контракт был заключен между заказчиком - Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области - и этой подрядной организацией.

Автодорога «Черногубово – Андрианово» была включена в программу дорожных работ на 2016 год из-за неудовлетворительного состояния проезжей части и многочисленных жалоб граждан, а также с учетом судебного решения о необходимости ремонта.

Однако к установленному контрактом сроку – 31 октября 2016 года – подрядчик к работам на объекте так и не приступил. Дирекция дорожного фонда инициировала расторжение контракта с ООО «Ренессанс» в одностороннем порядке. Соответствующее решение вступило в силу с 22 ноября 2016 года.

Также Дирекция обратилась в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением о взыскании неустойки с подрядчика в размере 403 374,09 рублей. Арбитражный суд Тверской области согласился с позицией Дирекции.

Это второй случай неисполнения в прошлом году подрядчиками обязательств по заключенным контрактам на ремонт региональных автодорог и мостов Тверской области. Ранее в реестр недобросовестных поставщиков было включено ООО «НПП СК МОСТ», которое не завершило ремонт моста через реку Волга в Старице.