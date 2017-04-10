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7 и 8 мая реконструкторы вновь возьмут штурмом "Тверскую Заставу"

7 и 8 мая реконструкторы вновь возьмут штурмом "Тверскую Заставу" - ТИА
10 Апреля 2017 11:26
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Фоторепортаж

7 и 8 мая тверичан и гостей города приглашают на исторический фестиваль «Тверская Застава - 2017». Место проведения традиционное - посёлок Власьево. Организаторами фестиваля стали Тверской исторический клуб «Дружина» и Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери при поддержке регионального Комитета по делам молодёжи.

В программе: турнир 1х1, турнир по боям 3х3, ремесленная ярмарка, исторические квесты и многое другое. Вход свободный! 

Также клуб «Дружина» приглашает всех желающих принять участие в строительстве деревянной крепости и подготовке одного из лучших исторических фестивалей в России. Справки по телефону: 8 961 140 83 56; запись волонтёров: 8 920 178 23 89.

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Метки: фестиваль тверская застава фестиваль исторической реконструкции в твери посёлок власьево реконструкторы в твери
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