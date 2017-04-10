В Твери открывается выставка живописи, фотографии и дизайна костюмов художественной династии Плавинских

14 апреля в 16:00 в Большом зале Тверского городского Музейно-выставочного центра состоится торжественное открытие выставки «Путь в бесконечность», где будет представлено творчество художественной династии Плавинских.

Дмитрий Плавинский (1937–2012) - один из лучших мастеров московского «неофициального искусства», а также один из основателей и лидеров движения нонконформистов в России. Великолепный рисовальщик, в 1960-е он обратился к технике офорта, в которой путем многократного травления сумел достичь ощущения живописной глубины. В своих виртуозно исполненных офортах выразил бездуховность и гибель русской деревни. С 1991 года жил и работал в США. Трагедия в Нью-Йорке в 2001 году послужила поводом для написания мастером серии работ на тему «Апокалипсис 11 сентября», с 2004 он насовсем вернулся в Москву.

Сам художник определял разрабатываемое им направление в искусстве как «структурный символизм», где целостный образ мира расщепляется в последовательность символических образов, погруженных в пласты времён — прошлого, настоящего и будущего. Удивительны по мастерству исполнения офорты и тушевые рисунки Плавинского, его живописные и графические работы отличаются на редкость сложной фактурой и техникой исполнения. Их многозначительность и метафизика как-то исторически увязаны с материалом и продолжают классику — Дюрера, Гойи, Рембрандта.

Работы Дмитрия Плавинского находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Музее «Другое искусство», Музее АРТ 4, коллекции Колодзей русского и восточноевропейского искусства в США, Музее Ludwig в Германии, Metropolitan Museum of Art в США и частных собраниях.

Работы Марии Плавинской (р. 1952) интересны прежде всего тем, что фотография для нее — только отправная точка на пути создания сложного художественного образа. Анализируя свои снимки посредством изменения контрастности и цветовой палитры, она выстраивает из отдельных фотографий масштабные композиции, в которых каждый элемент важен для динамического развития картины. Подобно Дмитрию Плавинскому, путем аналитического разложения единого образа на фрагменты Мария создает произведения, требующие длительного восприятия во времени. Фотоинсталляции, созданные Марией Плавинской, экспонировались в 2008 году на персональной выставке в Москве в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, в галереях Москвы и Нью-Йорка, а также на совместной с Дмитрием Плавинским выставке «Структуры времени» в музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге.

Елизавета Плавинская (р. 1972) — российский искусствовед, галерист, куратор выставок современного искусства, арт-критик и художник, руководитель «Галереи Лизы Плавинской» на Арт-Стрелке в Москве. Варвара Плавинская (р. 1993) – молодой художник, модельер, дизайнер, одна из лучших учениц российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Творчество Варвары Плавинской - генетическое, памятливое, разрывающее время, оригинальное, сильное и стильное.

Выставка продлится до 21 мая в Большом зале ТГМВЦ (Советская, 54). Телефоны: 33-13-08, 34-48-52.