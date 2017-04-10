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Энергетики Торжокского РЭС признаны лучшей бригадой Тверьэнерго

10 Апреля 2017 10:54
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Фоторепортаж

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» подвели итоги соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». Первое место заняла бригада Торжокского района электрических сетей (РЭС).

За право стать лучшей на учебно-тренировочном полигоне Калининского РЭС соревновались семь лучших бригад тверского электросетевого комплекса: Старицкого, Бежецкого, Кашинского, Торжокского, Калининского, Вышневолоцкого и Весьегонского РЭС. Энергетики успешно преодолели восемь конкурсных этапов. Это освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока с последующей реанимацией, подключение жилого дома к действующей ВЛ 0,4 кВ с использованием гидроподъемника, тушение пожара на КТП 10-0,4 кВ, замена дефектного изолятора10 кВ на КТП 10/0,4 кВ и решение других производственных заданий, к которым технический персонал управления распределительных сетей филиала должен быть готов.

Соревнования, которые длились четыре дня, завершились торжественным подведением итогов. Первое место завоевала бригада Торжокского РЭС, на вторую ступень пьедестала почета поднялась бригада Бежецкого РЭС, третьими стали энергетики Калининского РЭС. Все призеры получили медали, а победители – кубок соревнований, который с этого года станет переходящим. Кроме того, судьи определили самых достойных участников в номинациях. Лучшим мастером бригады по эксплуатации распределительной сети стал Роман Барков (Торжокский РЭС). В номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительной сети» победил Павел Киселев (Бежецкий РЭС). Лучшим производителем работ был выбран Сергей Уткин (Торжокский РЭС).

- Результаты участников соревнований – это не рядовые показатели. Это залог надежности Тверьэнерго, стабильной и безаварийной работы нашего электросетевого комплекса. Я благодарю всех за самоотдачу и серьезный подход к соревнованиям. Вы показали, на что способен настоящий энергетик. Надеюсь, что интересный коммуникативный опыт, приобретенный за эти четыре дня, обязательно пригодится вам в дальнейшей производственной деятельности, — отметил Вадим Юрченко, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

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Метки: мрск центра мрск центра тверьэнерго тверьэнерго
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