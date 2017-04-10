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Опасность подтопления город Белый миновала, уровень воды в Обше падает

10 Апреля 2017 10:32
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10-13 апреля  в городе Белый на реке Обша ожидается подъем воды до опасной отметки – 800см над нулем поста, выход воды на пойму, подтопление огородов, подход воды к жилым домам, сообщает МЧС по Тверской области.
В Администрации Бельского района ТИА рассказали, что угроза подтопления уже миновала город.
- После дождей в четверг и пятницу уровень воды в реке сильно поднялся,  но уже в  воскресенье, ближе к ночи, он стал падать и на утро понедельника был 756 см над нулем поста. В городе подтопило некоторые огороды, на некоторых участках вода подошла к домам, но затопленных домов нет, даже подвалы не залило.

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Метки: белый Обша подтопление
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