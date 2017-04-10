tvernews.ru
10 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Бездомный пьяный мужчина пытался убить незнакомую девочку у вокзала в Твери

10 Апреля 2017 10:49
Автор:

Встретил свою 15-летнюю жертву пьяный мужчина днём 22 декабря прошлого года около железнодорожного вокзала Твери. С незнакомкой произошла ссора, она попыталась убежать, но мужчина остановил девочку и нанёс ей не меньше трёх ударов колюще-режущим орудием в шею. Девочка смогла подставить руку, и следующий удар пришёлся не в шею, а в левую кисть.

Потерпевшая все же смогла вырваться, и убежала от мужчины, после чего ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отдельно пресс-служба СУ СК отмечает, что свидетелей преступления не было, только очевидцы последствий. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: попытка убийства следственный комитет по тверской области нападение на девочку железнодорожный вокзал в твери
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100