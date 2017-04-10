Бездомный пьяный мужчина пытался убить незнакомую девочку у вокзала в Твери

Встретил свою 15-летнюю жертву пьяный мужчина днём 22 декабря прошлого года около железнодорожного вокзала Твери. С незнакомкой произошла ссора, она попыталась убежать, но мужчина остановил девочку и нанёс ей не меньше трёх ударов колюще-режущим орудием в шею. Девочка смогла подставить руку, и следующий удар пришёлся не в шею, а в левую кисть.

Потерпевшая все же смогла вырваться, и убежала от мужчины, после чего ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отдельно пресс-служба СУ СК отмечает, что свидетелей преступления не было, только очевидцы последствий.