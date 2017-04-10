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В Торжке собственник неудачно отремонтировал памятники архитектуры

В Торжке собственник неудачно отремонтировал памятники архитектуры - ТИА
Улица Красная Гора в Торжке
10 Апреля 2017 10:06
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Собственника двух памятников архитектуры федерального и регионального значения в городе Торжке суд обязал восстановить испорченные памятники.

Один из них относится к первой половине XIX века, второй построен в начале – середине XIX века. Оба объекта расположены на улице Красная Гора. Поводом для обращения в суд стал незаконный ремонт зданий, который искажал их исторический облик. Работы проводились без разрешения соответствующих государственных органов и предварительной разработки научно-проектной документации. Также отсутствовал авторский и технический надзор лицензированного архитектора, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

По решению суда нарушитель до 1 июля 2017 года должен провести работы по укреплению стен и фундаментов зданий, до 31 декабря - разработать и согласовать с Правительством Тверской области документацию на наружные и внутренние ремонтно-реставрационные и восстановительные работы.

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Метки: торжок памятники архитектуры ремонт памятников архитектуры
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Комментарии (4)

  • jazz-y 
    хоть распечатывай и в рамочку вешай...
    Прикрепленные изображения:
    10.04.2017 10:27
    0 | 2

    • WennDieSoldaten 
      Они существуют!
      Прикрепленные изображения:
      10.04.2017 10:33
      0 | 1

      • Georgchen 
        Кстати, о BD. Впечатляющих результатов добились, судя по последним видео.
        10.04.2017 14:32
        0 | 0

    • Georgchen 
      Народ как он есть. Слабо любить такой народ?
      10.04.2017 14:34
      0 | 0
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