В Торжке собственник неудачно отремонтировал памятники архитектуры

Собственника двух памятников архитектуры федерального и регионального значения в городе Торжке суд обязал восстановить испорченные памятники.

Один из них относится к первой половине XIX века, второй построен в начале – середине XIX века. Оба объекта расположены на улице Красная Гора. Поводом для обращения в суд стал незаконный ремонт зданий, который искажал их исторический облик. Работы проводились без разрешения соответствующих государственных органов и предварительной разработки научно-проектной документации. Также отсутствовал авторский и технический надзор лицензированного архитектора, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

По решению суда нарушитель до 1 июля 2017 года должен провести работы по укреплению стен и фундаментов зданий, до 31 декабря - разработать и согласовать с Правительством Тверской области документацию на наружные и внутренние ремонтно-реставрационные и восстановительные работы.