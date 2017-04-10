Определённое место жительства: как существует единственная в Твери частная гостиница для бездомных

48-летний Артём в Твери уже несколько месяцев. Говорит, что приехал на стройке работать, но потерял паспорт в день, «когда первый снег пошёл». На вокзале ему подсказали адрес гостиницы для бездомных, и он пришёл на проспект 50 лет Октября, где ему дали пищу и кров.

- Теперь в Москву надо ехать, армянский паспорт делать. За тысячу двести рублей дают временную карточку. В милиции талон дали, я заявление написал. Здесь аккуратную комнату дали, голодным не остаюсь. Помогал тут, что сделано – моими руками. Другую работу пока не нашёл, не сезон.

В Армении у бездомного Артёма остался отец. Говоря о семье, мужчина не может сдержать слёз.

- Мать седьмого декабря умерла, а четвёртого я паспорт потерял. Хотел ехать домой на маршрутке, три тысячи стоит, но без паспорта никак. Если мне временную карточку дадут в армянском посольстве, я могу ехать. Всё равно как: голодный, но дойду до дома...

О проблеме бездомных в России заговорили сравнительно недавно. Бомжей хватало во все времена, они уже стали привычными элементами городского пейзажа, и помочь больному ребёнку нам кажется более естественным, чем вдаваться в проблемы неопрятного и грязного взрослого, «хозяина своей судьбы». Тем не менее, существуют благотворительные фонды, подопечными которых становятся люди, по тем или иным причинам оказавшиеся на улице, старейший из них – питерская «Ночлежка», которая оказывает бездомным разностороннюю поддержку, позволяя вернуться к нормальной жизни.

С 1998 года в Твери существует государственная социальная служба помощи людям в трудной жизненной ситуации «Дом милосердия», а 18 февраля 2016 года в Твери открылась первая частная некоммерческая гостиница для бездомных во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. В штате ещё нет ни медиков, ни юристов, и единственная задача, которую пока что ставят перед собой сотрудники и волонтёры гостиницы, – не дать человеку умереть на улице от холода, голода или рук хулиганов.

С 19:00 до 21:00 гостиница для бездомных принимает постояльцев. Люди звонят в ворота, их впускают, выдают постельное бельё и, при необходимости, минимум одежды. Достаточно представиться и рассказать, что случилось. Всё это записывается на камеры наблюдения – вдруг что-то пойдёт не так. Бездомные узнают о гостинице на вокзале, в церкви, об этом месте знают сотрудники правоохранительных органов, которые могут направить постояльцев по нужному адресу. Но в первую очередь работает «сарафанное радио».

Здание бывшего вытрезвителя, которое городская администрация выделила в безвозмездное пользование на 20 лет, требовало капитальной расчистки и ремонта, поэтому в течение года постояльцы жили в зимней палатке, предоставленной региональным управлением МЧС. В ней стояли двухъярусные нары, а отапливалась она обыкновенной буржуйкой. Умываться и ходить в туалет людям приходилось на улицу. Но на ночёвку даже в таких условиях был спрос.

За год существования через гостиницу для бездомных во имя св. Иоанна Кронштадтского прошло около 50 человек. Кто-то переночевал один раз и ушёл, были те, кто весь год провёл в гостинице. У каждого постояльца – своя скорбная история, которой он не всегда готов делиться. Не все хотят бередить рану, не все хотят говорить о себе правду.

- Историй много – от разорившегося директора московской фирмы до заключённых и простых работяг. Директор этот доехал до последней станции метро в Москве и неделю шёл до Твери. Его подвезли до храма, а потом он попал сюда. Его мы быстро трудоустроили, - говорит помощник администратора Василий Почтарёв. – Кто-то с кем-то не может в однокомнатной квартире ужиться. Был мужчина, у которого после смерти жены пропало зрение и с ногами что-то случилось. С работы его попёрли, а была взята ипотека, и банк квартиру отобрал. На работу его не брали, он жил в сарае.

Отдельная категория постояльцев – те, кто вышел из тюрем, и среди них бывают совсем разные люди. Одного такого сидельца за неоднократное нарушение режима выгнали из дома милосердия, теперь он живёт в гостинице и регулярно отмечается в полиции. Василий рассказывает, что семью этого мужчины удалось найти через интернет, но когда с ними связались, они ответили, что он им не нужен.

- В какой-то момент гостиница стала убежищем нескольких зеков, которые никак не хотели адаптироваться к нормальной жизни, - рассказывает администратор гостиницы Владимир Какалия. – Они не соблюдали правил проживания, регулярно проносили алкоголь, начали группироваться и давить на остальных. Учредители гостиницы решили не предоставлять им ночлег: из-за них не должны страдать те, кто действительно хочет изменить жизнь к лучшему.

По словам Владимира Какалии, гостиница для бездомных – шанс любого человека вернуться к нормальной жизни. Вымытым, обутым, одетым и сытым проще решать свои проблемы – если есть желание их решить. В чём-то, например, в поиске подработки, бездомному могут помочь сотрудники гостиницы. Один из постояльцев, таким образом, стал контролёром гостиницы и теперь регистрирует новоприбывших – людей, о жизни которых знает не понаслышке.

Пьяных в гостиницу не пускают. Если на второй день пребывания постоялец нашёл деньги на алкоголь – его оставляют за воротами, как бы это жестоко ни звучало. «Если он вдруг, не дай бог, умрёт у нас – нам нести уголовную ответственность: вдруг его здесь напоили? Затаскают», - констатирует Василий Почтарёв.

Владимир Какалия рассказывает, что инициаторами создания гостиницы для бездомных и главным спонсором некоммерческой организации стали собственники Брянского камвольного комбината, которые раньше жили и работали в Твери. Позже к инициативе подключилась Тверская епархия – церковь всегда была последним прибежищем для тех, кому больше некуда идти.

90 % бюджета заведения – пожертвования. Спонсоры оплачивают минимум: работу охранников, кастелянши, администраторов. В остальном всё держится на помощи волонтёров и неравнодушных горожан.

В конце зимы гостиница ненадолго закрылась, чтобы в середине марта вновь открыться уже в кирпичном здании. Теперь в неё снова приходят постояльцы. За год бывший вытрезвитель привели в относительный порядок: вывезли больше двадцати «КАМАЗов» мусора, отремонтировали крышу, начали делать ремонт внутри здания – шпаклевать, красить, приводить в порядок полы.

- Пришлось подвести воду, поскольку здание не стояло на балансе «Водоканала», и нам пришлось кидать новую линию, - рассказывает Василий Почтарёв. – Нужно было получить газ, но соседи отказали во врезке, так что пришлось поставить дровяной котёл. Электричество было подсоединено, но на линию попадали ветки, и произошло короткое замыкание. Какими-то обходными путями, кое-как, мы всё отремонтировали.

Ремонт в гостинице продолжается и сейчас, в том числе силами постояльцев. Тем не менее, в здании уже есть более-менее обустроенная кухня, душевые и туалеты, стиральная машина активаторного типа и прилично обставленные общие комнаты с двухъярусными кроватями. Один из хлебозаводов постоянно жертвует хлеб и булочки, время от времени матушки из православного детского сада приносят горячую еду. Сейчас гостиница может принять 20 постояльцев, но вскоре вместимость увеличится до 28. Комната с балконом предназначена для женщин.

- Изначально руководство было против того, чтобы пускать женщин, но я считаю: чем женщины хуже? Наоборот, женщине, попавшей в трудную ситуацию, нужно уделять больше внимания, - убеждён Владимир Какалия. – Мужик костёр разведёт в лесу и переночует. А женщина – лёгкая жертва лиц с дурными намерениями. Двери должны быть открыты для всех.

В здании гостиницы выделено место под медицинский кабинет, но пока нет ни средств, чтобы его оснастить, ни тех, который мог бы там работать. Администраторам предстоит не только организовать врачебный осмотр вновь прибывших, но и выписывать направления и рецепты бездомным, которые могут переносить туберкулёз и другие тяжёлые заболевания, кожные инфекции. До тех пор в гостинице могут оказать только доврачебную помощь.

В 2017 году российский благотворительный фонд «Нужна помощь» и созданное им издание «Такие дела» предложили отмечать в последний понедельник марта День бездомного человека. С его помощью активисты надеются привлечь внимание к проблемам бездомных и организаций, которые им помогают.

Гостиница для бездомных во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского находится по адресу: Тверь, пр-т 50 лет Октября, 15 (остановка «Автобаза»). Телефон: (4822) 44-85-65. Здесь бездомные могут переночевать с 19:00 до 9:00 и получить бесплатное питание.

Вы сами можете оказать посильную помощь: гостиница принимает вещи, дрова, еду, средства личной гигиены – предварительно позвоните 8-915-715-62-22.

Финансовую помощь можно отправить на счёт в Сбербанке:

Сбербанк № 8607, БИК 042809679

Счёт банка получателя: 30101810700000000679

Номер счёта 40703810963000000481

Тверская региональная благотворительная организация «Гостиница для бездомных во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадского»

ИНН 6950039871