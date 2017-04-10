tvernews.ru
10 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пройдет первенство области по фигурному катанию

10 Апреля 2017 08:50
Автор:

С 10 по 12 апреля в тверском СК «Юбилейный» пройдет Первенство Тверской области и областные соревнования по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях примут участие около 180 спортсменов из Твери и Тверской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской области.

10 апреля на льду СК «Юбилейный» пройдут состязания спортсменов юношеских разрядов.
11-12 апреля выступят девушки и юноши спортивных разрядов (I, II, КМС) – в первый день спортсмены представят короткую программу, во второй день исполнят произвольную программу.

Победители соревнований будут определены в личном зачете в каждой возрастной группе среди юношей и девушек.

Расписание соревнований:

10 апреля

10.00 – 12.45 – «Юный фигурист»;
13.00 – 15.10 – 3 юношеский разряд;
15.30 – Парад открытия соревнований;
15.45 – 18.00 – 2 юношеский разряд (девочки);
18.15 – 20.00 – 1, 2 юношеский разряд (мальчики), юношеский – девочки.

11 апреля

10.45 – 13.15 – II спортивный разряд (девушки, юноши) – короткая программа;
13.30 – 16.00 – I спортивный разряд (девушки, юноши) – короткая программа;
16.15 – 19.00 – КМС (девушки, юноши) – короткая программа

12 апреля

10.45 – 13.45 – II спортивный разряд (девушки, юноши) – произвольная программа;
14.00 – 16.45 – I спортивный разряд (девушки, юноши) – произвольная программа;
17.00 – 20.00 – КМС (девушки, юноши) – произвольная программа.
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: перфенство области фигурное катание
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100