В Твери пройдет первенство области по фигурному катанию

С 10 по 12 апреля в тверском СК «Юбилейный» пройдет Первенство Тверской области и областные соревнования по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях примут участие около 180 спортсменов из Твери и Тверской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской области.

10 апреля на льду СК «Юбилейный» пройдут состязания спортсменов юношеских разрядов.

11-12 апреля выступят девушки и юноши спортивных разрядов (I, II, КМС) – в первый день спортсмены представят короткую программу, во второй день исполнят произвольную программу.

Победители соревнований будут определены в личном зачете в каждой возрастной группе среди юношей и девушек.

Расписание соревнований:

10 апреля

10.00 – 12.45 – «Юный фигурист»;

13.00 – 15.10 – 3 юношеский разряд;

15.30 – Парад открытия соревнований;

15.45 – 18.00 – 2 юношеский разряд (девочки);

18.15 – 20.00 – 1, 2 юношеский разряд (мальчики), юношеский – девочки.

11 апреля

10.45 – 13.15 – II спортивный разряд (девушки, юноши) – короткая программа;

13.30 – 16.00 – I спортивный разряд (девушки, юноши) – короткая программа;

16.15 – 19.00 – КМС (девушки, юноши) – короткая программа

12 апреля

10.45 – 13.45 – II спортивный разряд (девушки, юноши) – произвольная программа;

14.00 – 16.45 – I спортивный разряд (девушки, юноши) – произвольная программа;

17.00 – 20.00 – КМС (девушки, юноши) – произвольная программа.

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области