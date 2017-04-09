Памятник рыбаку в Твери намочил ноги

В группе УВИДЕНО В ТВЕРИ размещено фото рек города Твери, которые вышли из берегов. Однако, рыбакам это не помеха.

Ранее ТИА писало, что весеннее половодье придется с 10-го по 30-е апреля. Наивысшие уровни воды этой весной в реках Волга и Тверца ожидаются ниже среднемноголетних максимальных значений на 0,4–0,8 м. На большинстве рек уровни будут также ниже прошлогодних значений, за исключением Волги на регулируемом участке от Зубцова до Твери. Величина наивысших уровней воды в Волге в значительной степени зависит от регулирования стока реки тремя плотинами – Верхневолжской, Вазузской и Иваньковской.

Памятник рыбаку в Твери замочил ноги, а еще он стоит без удочки