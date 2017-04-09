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Памятник рыбаку в Твери намочил ноги

Памятник рыбаку в Твери намочил ноги - ТИА
Памятник рыбаку в Твери замочил ноги
09 Апреля 2017 18:21
Автор:

Фоторепортаж

В группе УВИДЕНО В ТВЕРИ размещено фото рек города Твери, которые вышли из берегов. Однако, рыбакам это не помеха.

Ранее ТИА писало, что весеннее половодье придется с 10-го по 30-е апреля.  Наивысшие уровни воды этой весной в реках Волга и Тверца ожидаются ниже среднемноголетних максимальных значений на 0,4–0,8 м. На большинстве рек уровни будут  также ниже прошлогодних значений, за исключением Волги на регулируемом участке от Зубцова до Твери. Величина наивысших уровней воды в Волге в значительной степени зависит от регулирования стока реки тремя плотинами – Верхневолжской, Вазузской и Иваньковской.

Памятник рыбаку  в Твери замочил ноги, а еще он стоит без удочки

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Метки: памятник рыбаку в Твери половодье нет удочкм
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Комментарии (8)

  • RSERG 
    А как же кот? Он же утануть может!!!!
    09.04.2017 20:31
    0 | 4

    • horton 
      Да... заголовок можно было и "посильнее" сочинить...)
      09.04.2017 21:32
      0 | 1

      • blkm 
        Корявый заголовок. Каково ж тогда коту.
        09.04.2017 22:04
        0 | 1

        • korotkovica 
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      09.04.2017 23:19
      0 | 0

  • gavr69 
    а нафига он там без удочки-то?пускай уже к себе в администрацию идет
    09.04.2017 22:20
    0 | 0

  • Rina 
    А без удочки он золотую рыбку зовет.......
    09.04.2017 22:25
    0 | 0

  • TVERSKOY_SK 
    Уже больше года прошло, как рыбаку  деревянную удочку сломали, так нормальную из металла и не соизволили сделать.
    09.04.2017 22:42
    0 | 0
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