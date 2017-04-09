В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в сбыте амфетамина

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МВД России во время проверочной закупки задержали ранее судимых, неработающих жителей города Удомля 25 и 32 лет.

У подозреваемых обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Тверской области было установлено, что изъятое вещество является амфетамином, массой – 2,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.