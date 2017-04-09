В Твери пьяный водитель врезался в дерево

8 апреля около 23:45 на улице Орджоникидзе 26-летний мужчина на "Рено Логан" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель был пьян, в ДТП получил различные травмы и был госпитализирован
8 апреля около 23:45 на улице Орджоникидзе 26-летний мужчина на "Рено Логан" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель был пьян, в ДТП получил различные травмы и был госпитализирован
|2017-04-08 09:55
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Комментарии (1)
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Dobry кrtek
09.04.2017 16:41
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