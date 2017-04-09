Во Владимире фанатов футбольного клуба "Волга" обвиняют в беспорядках

Предположительно, группа футбольных фанатов из Твери, которые приехали во Владимир на матч тверской «Волги» с владимирским «Торпедо», устроила бесчинства в центре столицы Владимирской области, сообщает https://zebra-tv.ru
Вконтакте публикованы видеоролики, на которых видно, как группа молодых людей человек 10-15 человек стоят на тротуаре и скандируют футбольные кричалки типа «Только «Волга» и «Торпедо».
Заводила группировки выскакивает на проезжую част и пинает проезжающие машины. Автор видео и обсуждающие происшествие комментаторы указывают, что молодые люди кидались на проезжающие машины и пытались их повредить.
В УМВД Владимирской области сообщают, что в полиции пока не могут однозначно утверждать, что беспокойство владимирцам доставляли именно футбольные фанаты, и именно приехавшие из Твери.
Комментарии (2)
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Ихъ бин ваш френд, россианчеги
09.04.2017 16:21
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