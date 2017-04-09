tvernews.ru
09 апреля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Во Владимире фанатов футбольного клуба "Волга" обвиняют в беспорядках

09 Апреля 2017 14:53
Автор:

Предположительно, группа футбольных фанатов из Твери, которые приехали во Владимир на матч тверской «Волги» с владимирским «Торпедо», устроила бесчинства в центре столицы Владимирской области, сообщает https://zebra-tv.ru

Вконтакте публикованы видеоролики, на которых видно, как группа молодых людей человек 10-15 человек стоят на тротуаре и скандируют футбольные кричалки типа «Только «Волга» и «Торпедо».

Заводила группировки выскакивает на проезжую част и пинает проезжающие машины. Автор видео и обсуждающие происшествие комментаторы указывают, что молодые люди кидались на проезжающие машины и пытались их повредить.

В УМВД Владимирской области сообщают, что в полиции пока не могут однозначно утверждать, что беспокойство владимирцам доставляли именно футбольные фанаты, и именно приехавшие из Твери.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: футбольный клуюб "Волга" владимирская область
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • USSR 
    У нас есть фанаты "Волги" ?????
    09.04.2017 15:58
    0 | 1

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    весьма и весьма сомнительно что в Твери есть фанатское или хулиганское движение... в Твери даже бары и кафе с детскими игровыми зонами, какие фанаты) ахахахахахах) это городок победившего слабоумного и злобного матриархального манямирка)
    09.04.2017 16:21
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100