Во Владимире фанатов футбольного клуба "Волга" обвиняют в беспорядках

Предположительно, группа футбольных фанатов из Твери, которые приехали во Владимир на матч тверской «Волги» с владимирским «Торпедо», устроила бесчинства в центре столицы Владимирской области, сообщает https://zebra-tv.ru

Вконтакте публикованы видеоролики, на которых видно, как группа молодых людей человек 10-15 человек стоят на тротуаре и скандируют футбольные кричалки типа «Только «Волга» и «Торпедо».

Заводила группировки выскакивает на проезжую част и пинает проезжающие машины. Автор видео и обсуждающие происшествие комментаторы указывают, что молодые люди кидались на проезжающие машины и пытались их повредить.

В УМВД Владимирской области сообщают, что в полиции пока не могут однозначно утверждать, что беспокойство владимирцам доставляли именно футбольные фанаты, и именно приехавшие из Твери.