МЧС рассказало, что нужно делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям региона быть бдительными, чтобы не допустить совершения террористических актов и предлагает ознакомиться с основными правилами поведения, если вы обнаружили подозрительный предмет
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, которые издавают предметы - щелчки, тиканье часов;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
- Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
- Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по указанным телефонам.
- Зафиксировать время и место обнаружения.
- Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
- По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
- Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
- Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
- Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
- Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.
- Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.
Напоминаем, телефон доверия Управления ФСБ России по Тверской области: +7 (4822) 77-74-41.
Комментарии (1)
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Ихъ бин ваш френд, россианчеги
09.04.2017 16:30
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