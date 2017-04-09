МЧС рассказало, что нужно делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям региона быть бдительными, чтобы не допустить совершения террористических актов и предлагает ознакомиться с основными правилами поведения, если вы обнаружили подозрительный предмет

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства:

наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;

подозрительные звуки, которые издавают предметы - щелчки, тиканье часов;

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Причины, служащие поводом для опасения:

нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;

угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

Действия:

Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по указанным телефонам. Зафиксировать время и место обнаружения. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Напоминаем, телефон доверия Управления ФСБ России по Тверской области: +7 (4822) 77-74-41.