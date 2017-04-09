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МЧС рассказало, что нужно делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

09 Апреля 2017 12:25
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Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям региона быть бдительными, чтобы не допустить совершения террористических актов и предлагает ознакомиться с основными правилами поведения, если вы обнаружили подозрительный предмет

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства:

  • наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
  • подозрительные звуки,  которые издавают предметы - щелчки, тиканье часов;
  • от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Причины, служащие поводом для опасения:

  • нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
  • угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

Действия:

  1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!  Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
  2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по указанным телефонам.
  3. Зафиксировать время и место обнаружения.
  4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
  5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
  6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
  7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
  8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
  9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.
  10. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Напоминаем, телефон доверия Управления ФСБ России по Тверской области: +7 (4822) 77-74-41.

 

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Метки: мчс подозрительный предмет теракты
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Комментарии (1)

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    леди и джентльмены, я не собирался педалировать данную тему, но раз МЧС "само"   х о ч е т ...) короче - будьте очень и очень бдительными. По любому предмету, вопросу, явлению и/или персонажу звоните в МЧС и требуйте разъяснений и немедленного прибытия мобильной зондеркоманды вышеуказанного ведомства. Подчеркиваю - по любому. Лежит пустая банка из под колы - звони в МЧС. Увидел хача на улице - звони в МЧС. Тебе скучно, кончился мет? Ты знаешь что делать)
    09.04.2017 16:30
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