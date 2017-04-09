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В Твери изъяли из продажи более 700 контрафактных ДВД-дисков

09 Апреля 2017 12:22
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Полицейские получили информацию о том, что в одной из торговых точек Заволжского района города Твери осуществляется продажа ДВД-дисков сомнительного качества по низкой цене.

В результате проведённых мероприятий информация подтвердилась. Реализация контрафактной продукции без специального соглашения с правообладателем осуществлялась индивидуальным предпринимателем.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 700 единиц продукции.

По факту нарушения авторских прав проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 

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Метки: контрафактные ДВД-диски криминал
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Комментарии (8)

  • BaLeHToLog 
    Теперь можно спать спокойно.
    09.04.2017 12:44
    0 | 4

    • vorobjaninoff 
      Понятное дело, бомбу искать надо ишшо, а тут вот под боком тепленький коммерс сидит...
      09.04.2017 13:10
      0 | 1

  • uabumoderoff 
    Чем отличается низкая цена от не низкой?
    09.04.2017 12:45
    0 | 3

  • vorobjaninoff 
    Раз изъяли 700 дисков, значит дело шло хорошо. Раз дело шло хорошо, значит качество было на хорошем пиратском уровне. Очень жаль, что кроме торрентов никакой альтернативы нет...
    09.04.2017 13:08
    0 | 1

  • Zloi 
    Был свой магазин до тех пор пока продажа дисков была актуальна. Всегда заносил на лапу в администрацию через посредников и нас не трогали. Во время серьезных проверок или просили закрыться или изымали но возвращали товар после заключения что товар лицензионный и произошла ошибка.  Тут два варианта или мало занес или просто не договорились.
    09.04.2017 13:20
    0 | 2

  • Хулио 
    странно что вообще их кто то покупает, я думал что давно не актуально, в нашей стране по крайней мере, свои по большей части лицензионные  диски и на чем их крутить раздал и выкинул несколько лет назад, а их оказываются  еще и продают, а как интересно насчет кассет?
    09.04.2017 14:53
    0 | 2

  • pitkin 
    Конкуренция!"Хороший" коммерсант настучал на "плохого".Ничего личного,это бизнес.
    09.04.2017 15:26
    0 | 1

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    йоу, тверь-френды, а вы олдфаги) не думал что где-то юзают болванки - а тут вот, пожалуйста. Так еще лет 70-80 и вы до винила дорастете) и победите недоросовестных коммерснтов заодно. Очевидно, что хитрейший многоходовочный план.
    09.04.2017 16:32
    0 | 0
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