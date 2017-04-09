В Твери изъяли из продажи более 700 контрафактных ДВД-дисков



Полицейские получили информацию о том, что в одной из торговых точек Заволжского района города Твери осуществляется продажа ДВД-дисков сомнительного качества по низкой цене.

В результате проведённых мероприятий информация подтвердилась. Реализация контрафактной продукции без специального соглашения с правообладателем осуществлялась индивидуальным предпринимателем.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 700 единиц продукции.

По факту нарушения авторских прав проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.