В Твери изъяли из продажи более 700 контрафактных ДВД-дисков

Полицейские получили информацию о том, что в одной из торговых точек Заволжского района города Твери осуществляется продажа ДВД-дисков сомнительного качества по низкой цене.
В результате проведённых мероприятий информация подтвердилась. Реализация контрафактной продукции без специального соглашения с правообладателем осуществлялась индивидуальным предпринимателем.
Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 700 единиц продукции.
По факту нарушения авторских прав проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии (8)
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Ихъ бин ваш френд, россианчеги
09.04.2017 16:32
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