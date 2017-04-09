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Безработному мужчине, который зарегистрировал у себя трех мигрантов, грозит штраф в 500 000 рублей

09 Апреля 2017 11:34
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Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с полицейскими выявили очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.

Полицейские установили, что неработающий житель Твери 1988 года рождения незаконно зарегистрировал в своем частном доме троих иностранных граждан за денежное вознаграждение, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Санкция статьи 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

 

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Метки: регистрация иностранных граждан тверь полиция
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Комментарии (2)

  • protivvsex 
    Тюркские народы заселять города,  законы не помогут , если есть сомнения - будьте русскими .
    09.04.2017 12:28
    0 | 1

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    о нет, какое чудовищное преступление!!! Это же подпольный халяльный гей-клуб в самом сердце духовности и стабильности!
    09.04.2017 16:36
    0 | 0
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