Безработному мужчине, который зарегистрировал у себя трех мигрантов, грозит штраф в 500 000 рублей

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с полицейскими выявили очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.
Полицейские установили, что неработающий житель Твери 1988 года рождения незаконно зарегистрировал в своем частном доме троих иностранных граждан за денежное вознаграждение, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Санкция статьи 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Комментарии (2)
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Ихъ бин ваш френд, россианчеги
09.04.2017 16:36
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