На Пасху отменят реверсивное движение по Горбатому мосту

С 1 апреля до 3 мая 2017 года в Твери на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в створе Петербургского шоссе и по улице Хромова (на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе) ввели ограничения в движении.

На путепроводе на весь период ограничений вводится реверсивное движение. На Пасху 15 и 16 апреля движение по путепроводу ограничиваться не будет. Для движения пешеходов постоянно будет открыта одна из пешеходных частей путепровода.