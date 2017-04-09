На Пасху отменят реверсивное движение по Горбатому мосту

С 1 апреля до 3 мая 2017 года в Твери на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в створе Петербургского шоссе и по улице Хромова (на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе) ввели ограничения в движении.
На путепроводе на весь период ограничений вводится реверсивное движение. На Пасху 15 и 16 апреля движение по путепроводу ограничиваться не будет. Для движения пешеходов постоянно будет открыта одна из пешеходных частей путепровода.
Комментарии (3)
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Ихъ бин ваш френд, россианчеги
09.04.2017 16:37
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