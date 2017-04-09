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Водитель такси и осужденный разводили в Твери пенсионеров на деньги

09 Апреля 2017 10:12
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В дежурные части Заволжского и Московского отделов полиции Твери  поступили заявления от жителей города. Люди сообщали о том, что им звонил неизвестный и сообщал, о том, что сын либо внук заявителей сбил человека, что "замять" дело злоумышленник требовал перевести денежные средства на банковскую карту либо через курьера.

Сотрудники полиции установили личности мошенников. Ими оказались 32 – летний, находящийся в СИЗО города Тольятти житель Самарской области, и житель Твери - водитель одного из городских такси. Случайным набором один из мошенников звонил на домашние и сотовые телефоны. Убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал о близких, которые якобы попали в беду. Второй мужчина как курьер приезжал к пенсионерам за деньгами.

Оперативники установили причастность мужчин к 13 эпизодам мошенничеств. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

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Метки: развод пенсионеров на деньги мощенники тверь полиция
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Комментарии (3)

  • Serge 
    Вопрос: как у находящегося в СИЗО, имеется телефон в свободном доступе?
    09.04.2017 10:57
    0 | 4

    • Small19 
      Ответ: благодаря вертухаям
      09.04.2017 15:38
      0 | 0

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    хм, а когда правительство разводит пенсионеров на деньги каков будет ответ на вопрос "благодаря кому??" )
    09.04.2017 16:38
    0 | 0
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