Тверичан приглашают на встречу с культурологом Ольгой Тиховской

9 апреля, в 16.00 в Славянском зале библиотеки имени Горького состоится встреча с культурологом Ольгой Тиховской - автором книги эссе о кино и театре, о деятелях культуры России, Молдовы, Украины, Белоруссии «Прощание с Атлантидой».

Ольга Александровна Тиховская – культуролог, автор международных образовательных проектов "Театр незабытой эпохи" (Молдова - Россия), "Дороги Виктора Германа" (Россия - Молдова - США). Сотрудничает с молдавскими изданиями "Русское поле", "Русское слово", "Новости - Молдова", с российскими учреждениями культуры, в том числе с Орловской универсальной научной публичной библиотекой им. И.А. Бунина, Нижегородским благотворительным центром "Хэсэд Сара", Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.

На встрече разговор пойдёт о судьбе русской культуры и её взаимодействии с культурами стран Ближнего Зарубежья на примере судеб отдельных личностей, выдающихся деятелей искусства.

Приглашаем всех, кто любит театр и кинематограф, и неравнодушен к судьбе культуры,

к проблеме исторической памяти, к театру и кинематографу. Вход свободный, не забудьте читательский билет.