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В центре Твери в аварии погиб человек

В центре Твери в аварии погиб человек - ТИА
09 Апреля 2017 08:20
Автор:
Фотограф: Chirag Gajjar, Михаил Чеглаков

Фоторепортаж
Видео

На Смоленском переулке в ночь на 9 апреля столкнулись ВАЗ 2115 и "Toyota Opa". Отечественный автомобиль ехал в cторону центра,  водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло лобовое столкновение, ВАЗ перевернулся.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля, мужчина 1987 года рождения, скончался на месте аварии. Пострадали два пассажира из ВАЗа и иномарки, они госпитализированы, расказали ТИА в УГИБДД России по Тверской области

 


 

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Метки: дтп авария авария с погибшим
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Комментарии (19)

  • Алексей Владимирович 
    таперика нет такого обучения как прежде было. тот водитель что ныне средним считается раньше чайником назывался. невинных много страдает а дефективных с каждым годом всё больше и больше
    09.04.2017 09:26
    3 | 17

    • Opanas Zaperdolenko pravosek 
      Обдолбанные ездят.
 Свояку мажор в Москве на светофоре в зад влетел, даже не тормозил, не заметил.

Новая 15-я от удара сложилась в крыше.......мажор не пострадал
      09.04.2017 14:44
      0 | 2

  • Ferapont 
    На встречке водила оказался из-за ям в том месте ? 
Огонькофф до сих пор не может их заделать. Мля. Областной город. Центр. Магистральная улица. Ямы в пол колеса.
Преступное бездействие админисрации и его хваленого ЖЭКА должны быть по достоинству оценены прокуратурой в свете этих событий.
А синими и летунами пусть ГИБДД занимается.
    09.04.2017 09:33
    4 | 26

    • id1Ray 
      на встречке он он казался от отсутствия способности думать и от непонимания последствий такой скорости на малоуправляемом ведре с нулевой безопастностью.
а ямы, да - задолбали, но это повод водить медленно и аккуратно.
      09.04.2017 11:32
      0 | 7

  • phils 
    вчера было помутнение мозгов у водителей.
мигалово, маяковка, тут летун. я вообще не понимаю как на этих помойках летать можно.
    09.04.2017 09:44
    4 | 15

    • Ferapont 
      Помутнение у водителей ?
Напомню, губер четко сказал - все эти упоминаемые аварии от хороших благоустроенных дорог. Как тут не поверить в разум бывшего гаишника.
      09.04.2017 09:54
      0 | 19

      • phils 
        ямы по встречке объезжать тоже губернатор указывал ?
        09.04.2017 13:20
        2 | 0

    • Obladatel 
      А в Твери есть не помойки, на которых летать можно?
Я вообще удивляюсь Тверскому автопарку, где вы такие помойки находите? Хлам на хламе, хламом погоняет. В Тверь как в музей автохлама приезжаешь!
Какие-то Оры шморы, я таких моделей то не знаю)
PS Где новенький немецкий и английский премиум?)
      09.04.2017 12:33
      0 | 0

      • phils 
        в будни - к администрации ТО, города , ТГД , правительства и прочих структур подкатывайте, их там есть. много.
можете еще по карательныи органам проехать , на площадь мира например.. там изобилие лендрузеров.
        09.04.2017 13:19
        0 | 3

        • Obladatel 
          Я говорю про народные, а не про "костюмные" авто. Да и Крузак это авто для колхозников, хоть и стоит 3,5 рубля.
Где, например, 911, S-cupe, Panamera, RR Автобиография, Бентли, GLS, CLS?
Ps Даже у вашего Мудени и то, старенький W221.
          09.04.2017 14:43
          0 | 0

  • Бертран 
    Для улучшения дорожной обстановки, снижения травматизма и предупреждения значительного материального ущерба с 4 апреля сего года введены новые правила для так называемых "Чайников". Теперь они обязаны обозначать свой транспорт соответствующими знаками.
Поживём, увидим каков будет результат.
    09.04.2017 09:51
    0 | 5

    • merkproekt 
      никакого результата не будет.
      09.04.2017 10:05
      0 | 13

    • Obladatel 
      Чушь все эти значки! Это власть уже от бессилия делает, так как дороги приводить в нормальное состояние, это дорого и долго, так давайте хоть жёлтенький значёчек прилепим чайникам. И что я должен делать, при виде этого значёчка? Спрятаться в кювете или ещё сильнее надавить на газ и спасаться в ужасе бегством??
      09.04.2017 12:37
      0 | 6

  • fen 15 
    По немагистральным улицам, водители вынуждены ездить, как при сдачи упражнения змейка. По всему городу ямы, нам недавно писали, что за 50 дней ям не будет, где еженедельный отчёт о проделанной работе. Или Криворученко по решению прокуратуры стал замом директора, на его место посадили клоуна и всё видимость законности соблюдена, нет вы не в деревне, а в областной столице. Если здесь бардак, что же творится в регионе?
    09.04.2017 11:00
    0 | 14

    • Elena (http://vk.com/id266627938) 
      а вы в серьез верили что ям не будет? хе-хе
чудес не бывает и в ближайшие годы на дорогах точно будут экономить
      09.04.2017 11:24
      0 | 4

  • pitkin 
    там, где появляются бюджетные деньги,обязательно найдутся те, кто захочет их правильно "освоить".Ямы и плохие дороги   будут всегда, иначе нельзя.Чиновники при власти и дорожные коммерсанты хотят жить, как боги.
    09.04.2017 14:44
    0 | 2

    • Obladatel 
      На вершину власти, карабкаются по головам, не для того, чтобы заботиться о тех, от кого ты с таким трудом выполз. Поэтому у властной машины механизм самозащиты отработан. Слишком многие хотят жить не сладко, а очень сладко. И бутерброд намазывать чёрной икрой аж с двух сторон.  А на всех никогда не хватит. 
Ps Возьмите того же местного Бертрана. Если это не троль, то какой-то клерчила от ЕдРа. Так за денюшку малую, он будет до усёра нести чушь, в которую и сам не верит!
      09.04.2017 15:36
      0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Да какие ямы! Если ямы - то не с такой скоростью надо лететь, а наоборот ехать медленно. Вообще видео страшное - ты, как автолюбитель, можешь быть супер-дисциплинированным водителем, с прекрасной реакцией, но вот от такого неждана я даже не знаю как уберечься.
    09.04.2017 15:57
    0 | 1

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    опасайтесь и бойтесь, френды, тверские дороги они такие - иногда и фаталити вам делают.... в любом случае везде стоит искать позитив) одним чудищем меньше)
    09.04.2017 16:40
    0 | 0
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