В центре Твери в аварии погиб человек

На Смоленском переулке в ночь на 9 апреля столкнулись ВАЗ 2115 и "Toyota Opa". Отечественный автомобиль ехал в cторону центра, водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло лобовое столкновение, ВАЗ перевернулся.
В результате столкновения водитель отечественного автомобиля, мужчина 1987 года рождения, скончался на месте аварии. Пострадали два пассажира из ВАЗа и иномарки, они госпитализированы, расказали ТИА в УГИБДД России по Тверской области
Комментарии (19)
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Ихъ бин ваш френд, россианчеги
09.04.2017 16:40
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