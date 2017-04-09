В центре Твери в аварии погиб человек

На Смоленском переулке в ночь на 9 апреля столкнулись ВАЗ 2115 и "Toyota Opa". Отечественный автомобиль ехал в cторону центра, водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло лобовое столкновение, ВАЗ перевернулся.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля, мужчина 1987 года рождения, скончался на месте аварии. Пострадали два пассажира из ВАЗа и иномарки, они госпитализированы, расказали ТИА в УГИБДД России по Тверской области



