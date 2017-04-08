Серьезная авария у Восточного моста. Человека зажало в автомобиле

8 апреля около 21.35 произошла серьезная авария на ул. Маяковского. Столкнулись машины около супермаркета «Маяк». Как рассказали ТИА очевидцы, ВАЗ-2115 столкнулся с автомобилем "Ниссан", в отечественной легковушке зажало водителя. На месте работают несколько экипажей ДПС, потребовалась помощь спасателей. Информация уточняется.

ФОТО группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Дмитрий Тимошкевич

ВИДЕО читателя ТИА Анастасии.