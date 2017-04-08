В Твери пожилая женщина забыла закрыть газ, пришлось эвакуировать жителей дома

ЧП произошло в Московском районе Твери в одной из многоэтажек на Октябрьском проспекте. Как пояснили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, жители дома позвонили в МЧС и сообщили, что в их подъезде сильно пахнет газом. На место выехали спасатели МЧС, полиция, скорая. После эвакуации жителей всего подъезда, пожарные на 6 этаже нашли опасную квартиру: пожилая женщина забыла выключить газ. Оперативники газ перекрыли, а виновницу ЧП передали врачам скорой.