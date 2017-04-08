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В Твери пожилая женщина забыла закрыть газ, пришлось эвакуировать жителей дома

08 Апреля 2017 20:06
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ЧП произошло в Московском районе Твери в одной из многоэтажек на Октябрьском проспекте. Как пояснили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, жители дома позвонили в МЧС и сообщили, что в их подъезде сильно пахнет газом. На место выехали спасатели МЧС, полиция, скорая. После эвакуации жителей всего подъезда, пожарные на 6 этаже нашли опасную квартиру: пожилая женщина забыла выключить газ. Оперативники газ перекрыли, а виновницу ЧП передали врачам скорой.

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Метки: газ эвакуация дома
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Бабке надо газ перекрыть вообще и навечно, иначе опять забудет. Пусть ходит в Чикен иль МД.
    08.04.2017 20:13
    1 | 1

  • 100 % 
    Не дай божЕ жить остаток жизни в здравом уме, но нетвердой памяти..
    08.04.2017 20:39
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Здравый ум и твёрдая память неразрывны...Резюме: бабка в сенильном слабоумии, а посему очень опасна для себя и окружающих.
      08.04.2017 20:55
      0 | 1

  • slavik100 
    ....никого не эвакуировали...Даже по квартирам не прошли с оповещением
..
    08.04.2017 20:49
    0 | 3

    • jazz-y 
      Не мешайте людям писать пресс-релизы...
      08.04.2017 21:04
      0 | 2

    • dsmile 
      Действительно. Люди выходят сами, а МЧС рапортует о каких то эвакуациях. Днище. Устал читать эту бредятину,которой нет конца и края,пойду с собакой на вечернюю эвакуацию.
      08.04.2017 21:20
      0 | 1

  • slavik100 
    МЧС молодцы,действовали оперативно!....но зачем в новостях то врать?...про эвакуацию...
    08.04.2017 21:49
    0 | 0
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