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В Тверской области обезвредили боеприпасы времен войны

В Тверской области обезвредили боеприпасы времен войны - ТИА
08 Апреля 2017 19:12
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8 апреля группой специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Бельском и Ржевском районах обезврежен 801 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: 
семьсот девяносто семь 7,92-миллиметровых патронов;
три надкалиберных мины кумулятивного действия;
один 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области

 

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Метки: боеприпасы времен войны
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Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Если бы Один из 797 патронов сумел бы выстрелить,ему цены бы не было!
    08.04.2017 19:28
    0 | 1
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