В Тверской области обезвредили боеприпасы времен войны

8 апреля группой специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Бельском и Ржевском районах обезврежен 801 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны:
семьсот девяносто семь 7,92-миллиметровых патронов;
три надкалиберных мины кумулятивного действия;
один 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области
Комментарии (1)
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uabumoderoff
08.04.2017 19:28
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