В Твери юноши и девушки сыграли в шахматы

С 30 марта по 2 апреля в Твери прошло первенство области по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 18 шахматистов из Твери и Кимр.
Итоги первенства:
Юноши
1. Алексей Гешко (Тверь) - 7 очков
2. Сергей Протасов (Кимры) - 5,5 очка
3. Михаил Мкртчян (Кимры) - 4,5 очка
Девушки
1. Софья Куркова (Тверь) - 4,5 очка
2. Ксения Дементьева (Кимры) - 4 очка
3. Екатерина Неунывалова (Тверь).
Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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