В Твери юноши и девушки сыграли в шахматы

С 30 марта по 2 апреля в Твери прошло первенство области по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 18 шахматистов из Твери и Кимр.



Итоги первенства:



Юноши

1. Алексей Гешко (Тверь) - 7 очков

2. Сергей Протасов (Кимры) - 5,5 очка

3. Михаил Мкртчян (Кимры) - 4,5 очка



Девушки

1. Софья Куркова (Тверь) - 4,5 очка

2. Ксения Дементьева (Кимры) - 4 очка

3. Екатерина Неунывалова (Тверь).

Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области