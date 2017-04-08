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В Тверской области пройдет фестиваль "Новоторжский рубеж"

В Тверской области пройдет фестиваль "Новоторжский рубеж" - ТИА
08 Апреля 2017 17:16
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29 и 30 апреля на территории древнего Верхнего городища города Торжка пройдёт уже четвёртый Всероссийский с международным участием фестиваль средневековой истории и культуры «Новоторжский рубеж 2017». Официальное открытие фестиваля 29 апреля в 13-00.  
В фестивале примут участие более 50 военно-исторических клубов из многих городов России, а также Белоруссии.
На фестивале гости познакомятся с оборонительными сооружениями древнего города, увидят в действии стенобитный таран, выстрелят из настоящей катапульты или баллисты, прослушают увлекательные экскурсии и лекции по крепостному зодчеству, истории новоторжских укреплений, обороне города от Батыевых полчищ, средневековому вооружению и доспехам.
Сообщает ГБУК "Всероссийский историко-этнографический музей" города Торжка

 

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Метки: новоторжский рубеж
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