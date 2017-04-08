В Тверской области пройдет фестиваль "Новоторжский рубеж"

29 и 30 апреля на территории древнего Верхнего городища города Торжка пройдёт уже четвёртый Всероссийский с международным участием фестиваль средневековой истории и культуры «Новоторжский рубеж 2017». Официальное открытие фестиваля 29 апреля в 13-00.

В фестивале примут участие более 50 военно-исторических клубов из многих городов России, а также Белоруссии.

На фестивале гости познакомятся с оборонительными сооружениями древнего города, увидят в действии стенобитный таран, выстрелят из настоящей катапульты или баллисты, прослушают увлекательные экскурсии и лекции по крепостному зодчеству, истории новоторжских укреплений, обороне города от Батыевых полчищ, средневековому вооружению и доспехам.

Сообщает ГБУК "Всероссийский историко-этнографический музей" города Торжка