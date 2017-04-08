В фотоловушку биостанции "Чистый лес" попался заяц-беляк

В Торопецкой биостанции «Чистый лес» за поведением и популяциями животных наблюдают с помощью фотоловушек. 4 апреля сотрудники станции на своем сайте разместили новую фотомодель: на этот раз в объектив фотоловушки попался заяц-беляк.
В Торопецкой биостанции «Чистый лес» за поведением и популяциями животных наблюдают с помощью фотоловушек. 4 апреля сотрудники станции на своем сайте разместили новую фотомодель: на этот раз в объектив фотоловушки попался заяц-беляк.
|2017-04-03 15:20
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Комментарии (2)
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romich
08.04.2017 18:00
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