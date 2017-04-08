В фотоловушку биостанции "Чистый лес" попался заяц-беляк

В Торопецкой биостанции «Чистый лес» за поведением и популяциями животных наблюдают с помощью фотоловушек. 4 апреля сотрудники станции на своем сайте разместили новую фотомодель: на этот раз в объектив фотоловушки попался заяц-беляк.