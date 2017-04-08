В Твери откроется выставка "Люди и цветы"

9 апреля в 13.00 в Музее М.Е. Салтыкова-Щедрина пройдет открытие совместной выставки «Люди и цветы» художниц Алёны Фоминой и дебютантки Натальи Жигулёвой. Выставка будет работать с 9 по 23 апреля.

На выставке будут представлены портреты в технике пастели А. Фоминой из цикла «Мой современник», на которых изображены известные люди Твери, и натюрморты Н. Жигулёвой в технике масляной живописи, на которых изображены букеты разнообразных цветов.

Алёна Фомина, родилась в Североморске Мурманской области. Выросла в семье военного моряка. Окончила Художественную школу им. Серова в Калинине. Работала в мединституте, академии ПВО, Тверском театре драмы, журналистом и арт-директором.

Наталья Жигулёва родилась в Нальчике. Выросла в семье офицера. Окончила юридический факультет ТГУ. Прошла путь от следователя до старшего помощника прокурора Тверской области. Вышла в отставку в звании полковника. Давно работает в технике масляной живописи. Сейчас живет в Москве.