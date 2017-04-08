Жители Тверской области могут узнать все про вакцины по телефону «горячей линии»

С 10 по 24 апреля организована «горячая линия» для консультирования граждан по вопросам вакцинопрофилактики. Все желающие смогут получить рекомендации специалистов- эпидемиологов по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка; задать вопросы по вакцинации против полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции и т.д.

Телефон "горячей линии": (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней, сообщает Роспотребнадзор по Тверской области