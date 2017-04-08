Тверские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате и первенстве России по ушу-саньда

С 1 по 4 апреля в Москве прошли чемпионат и первенство России по ушу-саньда. Соревнования собрали более 600 лучших спортсменов со всей страны. Команда Тверской области завоевала 5 медалей.
Первенство России:
1 место - Котов Евгений (65 кг)
2 место - Благова Полина (56 кг)
3 место - Рабаданов Ахмед (60 кг)
Чемпионат России:
3 место - Алимов Владислав (70 кг)
3 место - Оганян Тигран (75 кг)
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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