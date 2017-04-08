В Твери председатель ТСЖ подозревается в воровстве более 1 млн.рублей

48-летний председатель одного из тверских ТСЖ неправомерно расходовал деньги, собранные с жильцов за коммунальные услуги. Он не производил расчеты с ресурсоснабжающими организациями за отопление, водоснабжение, электроэнергию и газ, а тратил деньги по собственному усмотрению. Кроме того, руководитель ТСЖ искусственно завышал расходы на обслуживание дома, считает полиция.

В результате его действий перед ресурсоснабжающими организациями образовалась задолженность в сумме около одного миллиона рублей, а гражданам причинен вред на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», председателю ТСЖ грозит до 4 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области