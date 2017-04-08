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В Твери председатель ТСЖ подозревается в воровстве более 1 млн.рублей

В Твери председатель ТСЖ подозревается в воровстве более 1 млн.рублей - ТИА
08 Апреля 2017 13:14
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48-летний председатель  одного из тверских ТСЖ неправомерно расходовал деньги, собранные с жильцов за коммунальные услуги. Он не производил расчеты с  ресурсоснабжающими организациями за отопление, водоснабжение, электроэнергию и газ, а тратил деньги по собственному усмотрению. Кроме того, руководитель ТСЖ искусственно завышал расходы на обслуживание дома, считает полиция.

В результате его действий перед ресурсоснабжающими организациями образовалась задолженность в сумме около одного миллиона рублей, а гражданам причинен вред  на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», председателю ТСЖ грозит до 4 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

 

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Метки: председатель тсж подозревается в воровстве
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Комментарии (4)

  • uabumoderoff 
    Да все председатели тсж такие.
    08.04.2017 14:36
    1 | 2

    • Opanas Zaperdolenko pravosek 
      Эта схема обогащения успешно работает во всех регионах РФ. Деньги собираются, никому ничего не платится, газ, свет, потом банкротство, суд и можно открывать новое ТСЖ или УК

Таким образом Тверская генерация украла более 12 миллиардов за газ и уже никогда их не вернёт
      08.04.2017 16:00
      0 | 1

      • arcadi007 
        В понятиях разберитесь что есть ТСЖ, а что есть Генерация.
        08.04.2017 16:04
        1 | 0

    • arcadi007 
      Вы тоже председатель?
      08.04.2017 16:03
      1 | 0
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