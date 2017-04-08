В Тверской области «черные лесорубы» хотели «купить» полицейских, теперь их ждет суд

По версии следствия, четверо мужчин в деревне Байгорово Ржевского района Тверской области незаконно нарубили леса на 218 000 рублей. А двое мужчин передали своему знакомому в городе Твери 1 млн. 250 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку ржевским полицейским. Злоумышленники надеялись, что за деньги они получат покровительство правоохранителей. Но знакомый не передал взятку в полицию, а распорядился деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, трое подозреваемых нарубили леса в Осташковском районе Тверской области на 278 тысяч рублей. Уголовное дело за кражу, покушение на дачу взятки, мошенничество с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Тверской области