Для предпринимателей Тверской области откроют два многофункциональных центра «Мой бизнес»

В Твери в 2017 году планируется открыть два многофункциональных центра «Мой бизнес», на эти цели наш регион получил из федерального бюджета субсидию 9 млн. рублей. Региональное софинансирование составило 3 млн. рублей.

В центрах «Мой бизнес» будут действовать восемь окон для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тверской области. Здесь смогут получать услуги граждане, планирующие начать собственное дело.

Кроме государственных и муниципальных, в этих офисах будут доступны услуги банков, страховых компаний, ресурсоснабжающих и других организаций, необходимых для бизнеса.

Сегодня возможности МФЦ широко востребованы. В целом охват населения области услугами составляет 90,7%.

По итогам прошлого года через МФЦ было принято более 429 тыс. запросов от граждан, что составляет 276,4% к уровню предыдущего года. В основном это заявления на предоставление государственных услуг, которые оказывают федеральные органы власти.

На обеспечение работы и дальнейшее развитие МФЦ в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 215,4 млн. рублей. Запланирован ввод в эксплуатацию автоматизированной информационной системы (АИС МФЦ). Это позволит улучшить взаимодействие между подразделениями учреждения, повысить контроль качества, наладить электронный документооборот с органами власти.

В настоящее время в Тверской области действуют 33 филиала и 88 структурных подразделений МФЦ, 319 окон приема, где можно получить более 260 федеральных, региональных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области