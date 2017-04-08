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Тверские аграрии на полевые работы получат 500 млн.рублей господдержки

Тверские аграрии на полевые работы получат 500 млн.рублей господдержки - ТИА
08 Апреля 2017 10:37
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В хозяйствах Тверской области идет подготовка к весенним полевым работам. Посевная кампания в 2017 году начнется в третьей декаде апреля. В этом году яровой сев будет произведен на 181,8 тыс. га, что на 27,6 тыс. га больше, чем в прошлом году.

В регионе планируется посеять яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 66,9 тыс. га, лен-долгунец – на 6,8 тыс. га, картофель – на 23 тыс. га, овощи – на 4,3 тыс. га, кормовые культуры – на 56,7 тыс. га и др. Сельхозпроизводители Верхневолжья засеяли 11,1 тыс. га озимыми культурами.

Обеспеченность хозяйств семенами составляет 96% по яровым зерновым культурам, 72% по льну, 105% по картофелю. Приобретено 4,6 тыс. тонн минеральных удобрений, что полностью закрывает потребности на проведение весенних полевых работ.
В рамках государственной поддержки сельхозтоваропроизводители региона уже получили более 85 млн рублей. Всего на посевную кампанию из бюджета будет выделено порядка 500 млн. рублей.

С Министерством сельского хозяйства РФ достигнута договоренность о предоставлении региону почти 50 млн. рублей федеральных средств на развитие льноводства. Из областного бюджета на производство и реализацию льноволокна предусмотрены субсидии в размере 12 млн рублей. Таким образом общая сумма поддержки льноводства в Тверской области в 2017 году составит более 60 млн рублей. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: сельское хозяйство аграрии
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Комментарии (1)

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    08.04.2017 12:43
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