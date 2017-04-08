Тверские спортсмены приняли участие в Первенстве России по плаванию

С 31 марта по 6 апреля в Саранске (республика Мордовия) прошло Первенство России по плаванию (спорт глухих), в котором приняли участие 270 спортсменов из 31 региона России. Тверскую область представляла команда пловцов ГБУ «Спортивно-адаптивной школы» под руководством тренера Савкина Дмитрия Федоровича.

По итогам соревнований в командном зачете наши спортсмены заняли девятое место из 31, оставив позади таких серьезных соперников как команды Московской, Смоленской, Калининградской областей, ХМАО-Югра, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области