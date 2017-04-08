В Торопецком районе главврача ЦРБ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

После мониторинга СМИ и соцсетей СУ СК по Тверской области начало доследственную проверку работы Торопецкой районной больницы. В публикациях, которые вызвали интерес следователей, сказано, что лаборанты этой больницы получают зарплату 9 000 рублей, а жена главврача больницы, которая также работает лаборантом, - 40 000 рублей в месяц. Кроме того, в статье сообщается, что ряд работников ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» не получают доплаты за специальные условия труда и сверхурочную работу, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области