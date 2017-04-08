8 апреля в Твери откроется выставка Зураба Церетели

8 апреля в Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева» вновь открывается выставка Президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели «Мои современники». Мастер давно работает над серией горельефов, посвященных классикам русской литературы прошлого столетия.

Художник создает образы тех, кто ему близок духовно – музыкантов, поэтов, артистов. В его портретной галерее зритель увидит И. Бродского и М. Цветаеву, В. Маяковского и А. Ахматову, С. Есенина и А. Вознесенского, Б. Окуджаву и А. Дементьева.

С некоторыми из них Зураб Церетели дружил, другим поклонялся с детства. В их числе и великий поэт Евгений Евтушенко, на днях ушедший из жизни, которому автор также посвятил одну из своих работ.