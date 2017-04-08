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8 апреля в Твери откроется выставка Зураба Церетели

07 Апреля 2017 21:45
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8 апреля в Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева» вновь открывается выставка Президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели «Мои современники». Мастер давно работает над серией горельефов, посвященных классикам русской литературы прошлого столетия.

Художник создает образы тех, кто ему близок духовно – музыкантов, поэтов, артистов. В его портретной галерее зритель увидит И. Бродского и М. Цветаеву, В. Маяковского и А. Ахматову, С. Есенина и А. Вознесенского, Б. Окуджаву и А. Дементьева.

С некоторыми из них Зураб Церетели дружил, другим поклонялся с детства. В их числе и великий поэт Евгений Евтушенко, на днях ушедший из жизни, которому автор также посвятил одну из своих работ.

 

 

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Метки: «Дом поэзии Андрея Дементьева» зураб церетели тверь
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Комментарии (5)

  • Mitrij 
    Гнать ссаными тряпками!!!
    07.04.2017 22:39
    0 | 2

    • Proletary 
      Зачем? Пусть придут 3 человека. И еще, официальная ненависть к Зурабу нашему- ассоциированность его с властью, то есть воровством. Попробуйте абстрагироваться, и личность Церетели затмит Сикейроса, Филонова, и даже Рифеншталь. Ну типа не гений, но уловил момент.
      07.04.2017 23:28
      0 | 0

      • Mitrij 
        Пролетарий, уж больно хорошо знаю я энту фигуру "псевдокультуры" и деяния оного. К старику Батурину его, "под крылышко" и тем самым, чем выше указал.
        07.04.2017 23:57
        0 | 0

        • Proletary 
          Митрий, вы отказываете поэту право на самовыражение исключительно из соображения, что ... Дим, нах, завтра допью. Спать пора. Вчерась оттрахали, опять пора.
          08.04.2017 00:28
          0 | 0

  • katyatomo 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
    07.04.2017 23:16
    0 | 0
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