В пятницу вечером в Твери сбили двух подростков

7 апреля около 17:15 на Сахаровском шоссе 53-летняя женщина-водитель на Mitsubishi сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и на машине "Скорой" был доставлен в больницу.

Еще одного подростка сбили в 18:12 на улице Макарова. 14-летний мальчик попал под колеса Hyundai (водитель 1986 года рождения) на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка также увезли в больницу, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области