В пятницу вечером в Твери сбили двух подростков

7 апреля около 17:15 на Сахаровском шоссе 53-летняя женщина-водитель на Mitsubishi сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и на машине "Скорой" был доставлен в больницу.
Еще одного подростка сбили в 18:12 на улице Макарова. 14-летний мальчик попал под колеса Hyundai (водитель 1986 года рождения) на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка также увезли в больницу, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области
Комментарии (16)
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SuperSemen69
07.04.2017 19:41
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Dobry кrtek
07.04.2017 19:43
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Lura
07.04.2017 20:41
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kudimov
07.04.2017 21:13
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horton
07.04.2017 21:18
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kudimov
07.04.2017 21:20
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