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В пятницу вечером в Твери сбили двух подростков

В пятницу вечером в Твери сбили двух подростков - ТИА
07 Апреля 2017 19:14
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Фоторепортаж

7 апреля около 17:15 на Сахаровском шоссе 53-летняя женщина-водитель на Mitsubishi сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и на машине "Скорой" был доставлен в больницу.

Еще одного подростка сбили в 18:12 на улице Макарова. 14-летний мальчик попал под колеса  Hyundai (водитель 1986 года рождения) на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка также увезли в больницу, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области

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Метки: сбили подростков гибдд сбили пешеходов
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Комментарии (16)

  • kudimov 
    Когда мои дети были помельче, я все-время им талдычил, что даже идя по "зебре" без наушников, капюшона и сотового, вы все-равно в зоне риска. 
 - Смотрите по сторонам, идите как партизаны по болоту.
    07.04.2017 19:31
    0 | 7

    • horton 
      Кудимов, я бы к Вашим словам еще добавила:
"даже идя по "зебре" без наушников, капюшона и сотового, НА ЗЕЛЕНЫЙ, вы все-равно в зоне риска"...
      07.04.2017 19:53
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        "Даже идя по "зебре" без наушников, капюшона и сотового, НА ЗЕЛЕНЫЙ, вы все-равно в зоне риска", коли за рулём тов. Хортон.
        07.04.2017 19:55
        1 | 0

        • horton 
          Спорить не буду... "Любой водитель садясь за руль становится "потенциальным убийцей" - Эти слова инструктора по вождению помню всегда...
          07.04.2017 20:09
          0 | 2

          • kudimov 
            А будь за рулем Крот, то я бы из подъезда не вышел) Хортон гонщица, но с головой. Мы когда ночью с ней ехали пьяные с "Барской усадьбы", то она вполне нормально вела авто.)
П.С. Шутка.)
            07.04.2017 20:13
            0 | 4

            • horton 
              Ой! Ну и шутки у Вас, Кудимов... Гонщица! Какая я гонщица? Всего пара штрафов... в этом годе )))
              07.04.2017 20:30
              0 | 1

              • kudimov 
                Ну хоть про "Усадьбу" не возражаете и то приятно)
                07.04.2017 20:46
                0 | 3

                • horton 
                  Ну кто поверит в эту сказку??? "Возвращались ночью"... Вот если бы "Возвращались под утро" - тогда достоверно )))
                  07.04.2017 20:53
                  0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Сообщу не в тему. Впрочем, как обычно))
            Прикрепленные изображения:
            07.04.2017 20:14
            1 | 2

            • horton 
              Сначала даже не поняла, что они на грелке лежат... Я много лет назад тоже так же грела своего найденыша, тоже выкинутого на помойку...
              07.04.2017 20:29
              0 | 1

  • SuperSemen69 
    Родители! Научите детей безопасно переходить дорогу! Это ведь дети и у них своя логика (или полное ее отсутствие)!!!
    07.04.2017 19:41
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Можно подумать, что поступки родителей всегда логичны.
      07.04.2017 19:43
      1 | 2

      • Lura 
        Вот вот, до перехода 10 метров, лень толстую задницу протащить, прутся напролом и детей за собой волокут.
        07.04.2017 20:41
        0 | 2

        • kudimov 
          Можа тощая задница....) Неча троллить без рулетки)
          07.04.2017 21:13
          0 | 0

          • horton 
            Кудимов, Вам лишь посмеяться... Вир все правильно говорит!
            07.04.2017 21:18
            0 | 0

            • kudimov 
              У Вас тоже .... - "корма"?))
              07.04.2017 21:20
              0 | 0
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