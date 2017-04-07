tvernews.ru
07 апреля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

МЧС предупреждает, что за поджог сухой травы могут завести уголовное дело

07 Апреля 2017 20:25
Автор:

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к гражданам – не жгите сухую траву! В ветреную погоду огонь моментально распространяется на большой площади, горение идет далеко не всегда в том направлении, в котором планировалось, а при неудачном стечении обстоятельств переходит на жилые строения.

 За нарушение требований пожарной безопасности согласно Кодексу об административных правонарушениях частному лицу грозит штраф от 500 до 1 000 рублей, должностному лицу от 1 000 до 2 000 рублей, а юридическому – до 20 000 рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов серьезно увеличиваются. В случае перехода огня на жилые строения, большого материального ущерба или наличия пострадавших на таких пожарах, поджигатель сухой травы будет привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.

Главное управление МЧС России по Тверской области просит граждан провести беседы с детьми и родственниками о недопустимости поджогов сухой травы, ведь зачастую именно из-за детской шалости с огнем происходят подобные пожары.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: поджог травы мчс наказание
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
51

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100