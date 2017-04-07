МЧС предупреждает, что за поджог сухой травы могут завести уголовное дело

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к гражданам – не жгите сухую траву! В ветреную погоду огонь моментально распространяется на большой площади, горение идет далеко не всегда в том направлении, в котором планировалось, а при неудачном стечении обстоятельств переходит на жилые строения.

За нарушение требований пожарной безопасности согласно Кодексу об административных правонарушениях частному лицу грозит штраф от 500 до 1 000 рублей, должностному лицу от 1 000 до 2 000 рублей, а юридическому – до 20 000 рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов серьезно увеличиваются. В случае перехода огня на жилые строения, большого материального ущерба или наличия пострадавших на таких пожарах, поджигатель сухой травы будет привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.

Главное управление МЧС России по Тверской области просит граждан провести беседы с детьми и родственниками о недопустимости поджогов сухой травы, ведь зачастую именно из-за детской шалости с огнем происходят подобные пожары.