Тверские полицейские получили ключи от новых автомобилей

7 апреля у центрального здания Управления МВД России по Тверской области состоялось торжественное вручение новых служебных автомобилей. Полицейский автопарк пополнили 9 новых автомобилей, специально оборудованных для дежурных частей полиции. Прежде всего, спецмашины предназначены для территориальных отделов УМВД.

Руководитель УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Владимир Андреев сказал:

- Автомобильная техника существенно повысит мобильность дежурных нарядов полиции, однако не всё зависит от неё. Основная задача - своевременное реагирование на заявления и сообщения граждан целиком и полностью зависит от добросовестного, ответственного исполнения личным составом поставленных задач.